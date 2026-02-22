Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 86 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 86 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— 29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Саратовской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении.
Еще девять дронов ВСУ сбили над территорией Брянской области, семь беспилотников — над территорией Курской области. Также три украинских БПЛА ликвидировали над Калужской областью, по одному дрону сбили над Крымом и над территорией столичного региона, передает РИА Новости.
Жители Саратова и Энгельса этой ночью сообщили о серии мощных взрывов над городом. Всего очевидцы насчитали до 10 взрывов, от которых срабатывали автомобильные сигнализации.
21 февраля оборонное ведомство отчиталось, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 77 дронов ВСУ над регионами России. При этом четыре дрона уничтожены над акваторией Азовского моря.
В результате атаки дронов в Удмуртии пострадали 11 человек. Из них трое были госпитализированы.