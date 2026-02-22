Водитель на Toyota сбил пешехода в Приморье

В Лесозаводске Приморского края произошло ДТП, в котором погиб человек. Это случилось на улице Ленинской около 5 утра. 37-летний водитель Toyota Crown, двигаясь в сторону улицы Дорожной, сбил пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Полицейские выяснили, что водитель был пьян и при этом не имел прав — его удостоверение истекло еще в 2017 году.
«Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы точно выяснить все обстоятельства происшествия. На основании проверки будет принято решение о дальнейшем процессе», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Госавтоинспекция напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения — это серьезное нарушение, которое может привести к трагедиям. За такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.