Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель на Toyota сбил пешехода в Приморье

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Лесозаводске.

Источник: Комсомольская правда

В Лесозаводске Приморского края произошло ДТП, в котором погиб человек. Это случилось на улице Ленинской около 5 утра. 37-летний водитель Toyota Crown, двигаясь в сторону улицы Дорожной, сбил пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Полицейские выяснили, что водитель был пьян и при этом не имел прав — его удостоверение истекло еще в 2017 году.

«Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы точно выяснить все обстоятельства происшествия. На основании проверки будет принято решение о дальнейшем процессе», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция напоминает: управление автомобилем в состоянии опьянения — это серьезное нарушение, которое может привести к трагедиям. За такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.