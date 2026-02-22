Ричмонд
Жительница Артёма хранила в морозилке шприцы с наркотиками

Обвиняемая в покушении на сбыт наркотиков взята под стражу.

Источник: Аргументы и факты

40-летнюю жительницу Находки заключили под стражу по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Шприцы с запрещенными препаратами она хранила у себя дома в морозилке холодильника.

«Экспертиза установила, что изъятым является наркотическое средство — масло каннабиса (гашишное масло)», — сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и дополнительные штрафы.

Дело в том, что общий вес изъятого наркотика составляет 17,5 граммов, что квалифицируется как «крупный размер», что ведёт к гораздо более серьезному наказанию.