Жительница Артёма хранила в морозилке шприцы с наркотиками

40-летнюю жительницу Находки заключили под стражу по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Шприцы с запрещенными препаратами она хранила у себя дома в морозилке холодильника.
«Экспертиза установила, что изъятым является наркотическое средство — масло каннабиса (гашишное масло)», — сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и дополнительные штрафы.
Дело в том, что общий вес изъятого наркотика составляет 17,5 граммов, что квалифицируется как «крупный размер», что ведёт к гораздо более серьезному наказанию.