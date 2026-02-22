Ричмонд
Поисковики не нашли следов Усольцевых на вертолетной площадке у Кутурчина

Никаких следов семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, не было найдено на вертолетной площадке, которая находится недалеко от места их исчезновения. Об этом ТАСС сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

По ее словам, вертолетная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели Усольцевых.

«Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — отметила Чооду.

Агентство напоминает, что ранее в СМИ была информация, что Усольцевы могли улететь на вертолете с Кутурчинского белогорья.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода. Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

В соцсетях и СМИ обсуждаются различные версии случившегося. В СК РФ сообщили, что версия о побеге семьи была опровергнута в ходе следствия. Остаются две — убийство и несчастный случай, их продолжают отрабатывать.