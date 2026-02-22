Поисковики не нашли следов Усольцевых на вертолетной площадке у Кутурчина

По ее словам, вертолетная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели Усольцевых.
«Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — отметила Чооду.
Агентство напоминает, что ранее в СМИ была информация, что Усольцевы могли улететь на вертолете с Кутурчинского белогорья.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода. Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
В соцсетях и СМИ обсуждаются различные версии случившегося. В СК РФ сообщили, что версия о побеге семьи была опровергнута в ходе следствия. Остаются две — убийство и несчастный случай, их продолжают отрабатывать.