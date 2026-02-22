Поисковики не нашли следов Усольцевых на вертолетной площадке у Кутурчина

Никаких следов семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, не было найдено на вертолетной площадке, которая находится недалеко от места их исчезновения. Об этом ТАСС сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.