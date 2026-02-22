Ричмонд
Сутенершу из Астаны наказали в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор астанчанке, которая организовала незаконный онлайн-бизнес, связанный с оказанием интимных услуг, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, дело в отношении 28-летней жительницы столицы в закрытом режиме рассмотрели в межрайонном суде Павлодара.

Установлено, что в августе 2025 года девушка организовала незаконную деятельность, приняв на работу 6 женщин. Стоимость оказываемых ими интимных услуг составляла 20−30 тыс. тенге. Обвиняемая удерживала с их дохода 30%.

Отмечается, что задержать подозреваемую полицейским удалось после контрольной закупки: под видом клиента к одной из женщин направили специально подготовленного человека. Он зафиксировал оказание услуг на видеокамеру и диктофон. Затем началось полноценное расследование.

На суде обвиняемая свою вину признала.

Согласно приговору судьи межрайонного суда по уголовным делам Павлодара Орнека Абжапарова, девушку признали виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 309 УК РК.

Астанчанке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При этом ей дали отсрочку на 5 лет в связи с наличием на иждивении малолетних детей.