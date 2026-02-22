В Красноярском крае мужчина попал под уголовное дело за добычу косуль

Группа дознания МО МВД России «Дзержинский» возбудила уголовное дело в отношении мужчины 1957 года рождения, незаконно добывавшего косуль.
Как сообщили в полиции, житель села Дзержинское, полностью признал свою вину и причастность к противоправным действиям.
Сотрудники МВД узнали о факте незаконной добычи от госинспектора охотнадзора — он сообщил об обнаружении следов нелегальной охоты на автодороге «Канск-Тасеево-Устье».
«В ходе осмотра места происшествия полицейскими были изъяты части туши и внутренние органы двух особей сибирских косуль», — уточнили в ведомстве.
Предварительный ущерб от незаконной охоты оценили в 240 тысяч рублей.