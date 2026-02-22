Запорожская область осталась без света из-за массированной атаки ВСУ

«В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он в Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Он сообщил о начале восстановительных работ. По его словам, профильные службы приступили к устранению последствий и координируют действия на местах.
Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали два человека. Инцидент произошёл в районе села Головчино. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Авариям также подверглись несколько округов и населённых пунктов области. Были зафиксированы повреждения домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.