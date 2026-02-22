Ричмонд
Балицкий: Запорожская область осталась без света из-за атак ВСУ

Запорожская область осталась без электроснабжения в результате атаки Вооружённых сил Украины на энергетическую систему региона, заявил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он в своём Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что восстановление электроснабжения начато, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников над российскими регионами.

Кроме того, стало известно, что в районе хутора Красиво в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль пострадали трёхлетняя девочка и мужчина.