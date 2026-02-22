СК: В гибели школьницы во Владикавказе подозревают ее старшего брата

Во Владикавказе в понедельник, 16 февраля, в квартире родители нашли тело своей 14-летней дочери. Она погибла от множественных ранений. По версии Следственного комитета (СК), убийство мог совершить брат девочки.
— По подозрению в совершении преступления задержан ее брат, нанесший девочке ножевые ранения. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в публикации СК.
При этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Помимо этого, следователи передали в суд дело об убийстве жены якутского активиста Саввы Михайлова и его 11-летнего сына. В расправе обвиняют 16-летнюю дочь жертвы и ее подругу. Что могло толкнуть девочек на преступление, выясняла «Вечерняя Москва».
Петербургский СК расследует убийство 25-летней российской стюардессы в Дубае. Девушку зарезали в ее номере в отеле, затем остригли налысо и облили зеленкой. «ВМ» разбиралась в деталях этого преступления.