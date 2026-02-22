СК: В гибели школьницы во Владикавказе подозревают ее старшего брата

Помимо этого, следователи передали в суд дело об убийстве жены якутского активиста Саввы Михайлова и его 11-летнего сына. В расправе обвиняют 16-летнюю дочь жертвы и ее подругу. Что могло толкнуть девочек на преступление, выясняла «Вечерняя Москва».