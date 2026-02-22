Ричмонд
СК: В гибели школьницы во Владикавказе подозревают ее старшего брата

Во Владикавказе в понедельник, 16 февраля, в квартире родители нашли тело своей 14-летней дочери. Она погибла от множественных ранений. По версии Следственного комитета (СК), убийство мог совершить брат девочки.

— По подозрению в совершении преступления задержан ее брат, нанесший девочке ножевые ранения. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в публикации СК.

При этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

