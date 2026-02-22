Около 50% Запорожской области остается без света из-за атак ВСУ

Около 50% Запорожской области остаются без электроснабжения, аварийно-восстановительные работы на сетях продолжаются. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, в ряде муниципальных и городских образований подачу электроэнергии удалось оперативно восстановить. При этом порядка 50% региона по-прежнему остаются без света.
Губернатор отметил, что ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения составляет один день. Он подчеркнул, что энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления подачи электричества на всей территории области.
Ранее сообщалось, что Запорожская область осталась без электроснабжения в результате атак противника, социальные объекты были подключены к резервным источникам питания.