Челябинец погиб при пожаре в частном доме

Горел не только дом, но и хозяйственные постройки. Во время пожара обрушились перекрытия и была угроза распространения пламени на соседнее домовладение.
— Прибывшие на место сотрудники МЧС России отбили угрозу и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен хозяин дома без признаков жизни, — рассказали в пресс-центре.
Причину пожара будут устанавливать специалисты дознания.
Ранее мы рассказывали, что в Кыштыме загорелся частный дом на улице Карла Либкнехта. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины.