Челябинец погиб при пожаре в частном доме

В Челябинске произошёл пожар в частном доме на двух хозяев. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Источник: МЧС РФ

Горел не только дом, но и хозяйственные постройки. Во время пожара обрушились перекрытия и была угроза распространения пламени на соседнее домовладение.

— Прибывшие на место сотрудники МЧС России отбили угрозу и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен хозяин дома без признаков жизни, — рассказали в пресс-центре.

Причину пожара будут устанавливать специалисты дознания.

Ранее мы рассказывали, что в Кыштыме загорелся частный дом на улице Карла Либкнехта. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины.