Полиция пресекла деятельность подпольного покерного клуба в центре Новосибирска

Подпольный покерный клуб правоохранители обнаружили в цокольном этаже дома по улице Депутатской. В тот момент за столом находились 13 клиентов, которых обслуживали крупье и бармен. Среди прочего силовики в ходе обысков изъяли ноутбуки, сейф с игральными фишками, игральные карты, покерный стол, 560 тыс. руб. и черновые записи.