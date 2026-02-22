Дом был объят пламенем: пожар унес жизнь 75-летнего жителя Шелехова

На момент прибытия первого подразделения соседи сообщили, что внутри дома, объятого пламенем, находится мужчина. Погибший был найден у входа на полу. В течение 27 минут открытое горение на 49 кв. метрах ликвидировали шесть огнеборцев с помощью двух единиц техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки.