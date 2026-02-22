Дом был объят пламенем: пожар унес жизнь 75-летнего жителя Шелехова

На момент прибытия первого подразделения соседи сообщили, что внутри дома, объятого пламенем, находится мужчина. Погибший был найден у входа на полу. В течение 27 минут открытое горение на 49 кв. метрах ликвидировали шесть огнеборцев с помощью двух единиц техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее кровля здания парк-отеля на площади в 500 квадратов полыхала в Иркутске. Известно, что 20 человек самостоятельно выбрались из горящей постройки.
Как сообщают пресс-службы МЧС по региону и областной прокуратуры, в ликвидации пожара были задействованы 27 человек и семь машин. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорания. Причины пожара, сумма причиненного ущерба выясняются.