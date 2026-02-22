Ричмонд
Мирный житель получил ранение после атаки ВСУ на Брянскую область

Мужчину доставили в больницу после атаки беспилотников ВСУ на регион.

Источник: Комсомольская правда

Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ на Брянскую область. Об сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали Севский район. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз.

По словам губернатора, мужчину доставили в больнице и оказали всю необходимую помощь. Также он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее KP.RU писал, что средства ПВО за шесть часов сбили 89 украинских беспилотников над регионами России. Также несколько дней назад сообщалось о попытке массированного удара по Белгородской и Брянской областям.