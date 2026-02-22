«Калашников» потребовал взыскать более 35 млн рублей с поставщика деталей

Концерн «Калашников» обратился в суд с требованием взыскать более 35 млн рублей с ивановской компании «Интертехника». Об этом говорят материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно исковому заявлению, концерн требует взыскать 29,944 млн рублей в качестве неосновательного обогащения, а также 5,348 млн рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года.
Суд принял иск к производству. Рассмотрение дела назначено на 30 марта 2026 года.
Учредитель «Интертехники» и глава «Ивановских ковшей» Алексей Морохов подозревается в хищении денег у «Калашникова» по оборонному контракту. По данным следствия, компания поставила концерну полуфабрикаты боеприпасов, не соответствующие техтребованиям.
Среди обвиняемых также директор и учредитель «Интертехники» Алексей Леденев (победитель шоу «Танцы со звездами»), а также бывший директор компании Юрий Чернышев. Морохов на данный момент арестован, Леденев под подпиской о невыезде, Чернышеву запрещены определенные действия.
Кроме мошенничества, Морохову вменяют контрабанду огнестрельного оружия или его основных частей, а также полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.
Ранее по этому делу были допрошены 38 свидетелей. Отмечалось, что на текущем этапе расследования подозрения в отношении фигурантов признаны обоснованными.