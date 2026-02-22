Пострадали школы и дома: режим ЧС объявили на юге Казахстана

Вчера мы писали, что в Жамбылской области был зафиксирован сильный ветер с порывами до 30 м/с, который привел к повреждению кровли ряда зданий, также несколько населенных пунктов остались без света и газа.
В акимате региона сообщили, что в связи последствиями непогоды в районе Т. Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация.
«По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 — временно приостановлена подача газа», — уточнили вчера в акимате.
Отмечается, что для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействовали 10 бригад.
Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично были повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 — зафиксированы повреждения газовых сетей.
Жертв и пострадавших нет.
В акимате добавили, что продолжается работа по определению объема причиненного ущерба.
Замакима Жамбылской области Нуржан Календеров поручил руководству района Т. Рыскулова и Меркенского района:
- обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств;
- оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций;
- обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях;
- завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки.
Ситуация находится на личном контроле акима области.