Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадали школы и дома: режим ЧС объявили на юге Казахстана

В Жамбылской области после вчерашнего ветра в районе Т. Рыскулова объявили локальную ЧС. Последствия непогоды зафиксировали и в Меркенском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 75% 756 мм рт. ст. +7°
Источник: Nur.kz

Вчера мы писали, что в Жамбылской области был зафиксирован сильный ветер с порывами до 30 м/с, который привел к повреждению кровли ряда зданий, также несколько населенных пунктов остались без света и газа.

В акимате региона сообщили, что в связи последствиями непогоды в районе Т. Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация.

«По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 — временно приостановлена подача газа», — уточнили вчера в акимате.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействовали 10 бригад.

Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично были повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 — зафиксированы повреждения газовых сетей.

Жертв и пострадавших нет.

В акимате добавили, что продолжается работа по определению объема причиненного ущерба.

Замакима Жамбылской области Нуржан Календеров поручил руководству района Т. Рыскулова и Меркенского района:

  • обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств;
  • оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций;
  • обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях;
  • завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки.

Ситуация находится на личном контроле акима области.