ВСУ 22 раза атаковали приграничные районы Курской области за сутки

«Всего в период с 09:00 21 февраля до 07:00 [мск] 22 февраля сбито 38 вражеских беспилотников различного типа. 22 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн сообщил, что в результате атак в поселке Хомутовка повреждено три автомобиля, в селе Ольховка одна машина посечена осколками.
