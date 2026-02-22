Ричмонд
ВСУ 22 раза атаковали приграничные районы Курской области за сутки

КУРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ 22 раза применили артиллерию для атак на отселенные районы Курской области за сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

«Всего в период с 09:00 21 февраля до 07:00 [мск] 22 февраля сбито 38 вражеских беспилотников различного типа. 22 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн сообщил, что в результате атак в поселке Хомутовка повреждено три автомобиля, в селе Ольховка одна машина посечена осколками.

