Ночной взрыв во Львове оказался спланированным терактом против правоохранителей

В ведомстве сообщили, что после поступления сигнала о проникновении в торговую точку на место оперативно прибыл первый экипаж патрульных, и в этот момент прогремел первый взрыв. Вторая детонация произошла сразу после того, как к объекту подтянулось подкрепление.
В результате погибла 23-летняя сотрудница полиции. Серьёзные повреждения получили патрульный автомобиль и находившееся поблизости гражданское транспортное средство. По информации мэра Львова Андрея Садового, количество пострадавших в ходе атаки увеличилось до 15 человек, причем некоторые из них находятся в критическом состоянии, и врачи борются за их жизни.
Специалисты-взрывотехники, работающие на месте происшествия, отмечают, что, судя по характеру разрушений, преступники применили самодельное взрывное устройство (СВУ), специально начиненное поражающими элементами для увеличения числа жертв.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.