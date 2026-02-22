Ночной взрыв во Львове оказался спланированным терактом против правоохранителей

В ведомстве сообщили, что после поступления сигнала о проникновении в торговую точку на место оперативно прибыл первый экипаж патрульных, и в этот момент прогремел первый взрыв. Вторая детонация произошла сразу после того, как к объекту подтянулось подкрепление.