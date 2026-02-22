В Сети появились кадры с провалившейся под лед машиной с туристами на Байкале

Инцидент произошел 20 февраля возле острова Ольхон: УАЗ «буханка» с девятью туристами из Китая провалился в ледовый разлом шириной около трех метров и глубиной до 18 метров. Тогда же губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в автомобиле с китайскими туристами находился ребенок. Ему было 14 лет.