Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте крушения вертолета Robinson в Приамурье нашли телефон пилота

В Амурской области завершили первоначальные следственные действия на месте падения вертолета, в результате которого погибли три человека.

Источник: Аргументы и факты

В Амурской области завершили первоначальные следственные действия на месте крушения вертолета Robinson R44, сообщил Следственный комитет России.

«Следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе принадлежавший пилоту телефон», — проинформировал Следком.

В рамках расследования, которое было начато по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц, проводятся судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, уточнило ведомство.

Вертолет, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, потерпел крушение в четверг, 19 февраля, в Ромненском районе Приамурья. Обломки судна и тела троих погибших обнаружили в лесистой местности.

Воздушное судно принадлежало пилоту, который не имел права управлять им. Кроме того, вертолет не был зарегистрирован и службы аэронавигации не были уведомлены о полете, информировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.