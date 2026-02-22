На месте крушения вертолета Robinson в Приамурье нашли телефон пилота

В Амурской области завершили первоначальные следственные действия на месте крушения вертолета Robinson R44, сообщил Следственный комитет России.
«Следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе принадлежавший пилоту телефон», — проинформировал Следком.
В рамках расследования, которое было начато по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц, проводятся судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, уточнило ведомство.
Вертолет, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, потерпел крушение в четверг, 19 февраля, в Ромненском районе Приамурья. Обломки судна и тела троих погибших обнаружили в лесистой местности.
Воздушное судно принадлежало пилоту, который не имел права управлять им. Кроме того, вертолет не был зарегистрирован и службы аэронавигации не были уведомлены о полете, информировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.