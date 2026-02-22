Морпеха США задержали за проникновение в школу в Японии

В японской префектуре Окинава задержали 21-летнего сотрудника корпуса морской пехоты США за незаконное проникновение в одну из местных школ. Об этом пишет газета Okinawa Times.
По данным полиции, американский военный с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу после проникновения на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава.
Незадолго до задержания в полицию сообщили о том, что на территории школы находится иностранец, который общается с детьми. Полицейские обнаружили военнослужащего в коридоре третьего этажа.
В момент задержания американец был пьян. В ходе допроса он заявил, что «не понимает, почему оказался там».
