Морпеха США задержали за проникновение в школу в Японии

Американский морпех задержан за проникновение в школу на Окинаве.

Источник: Аргументы и факты

В японской префектуре Окинава задержали 21-летнего сотрудника корпуса морской пехоты США за незаконное проникновение в одну из местных школ. Об этом пишет газета Okinawa Times.

По данным полиции, американский военный с базы Кэмп-Шваб был задержан днем в пятницу после проникновения на третий этаж школьного корпуса на севере главного острова Окинава.

Незадолго до задержания в полицию сообщили о том, что на территории школы находится иностранец, который общается с детьми. Полицейские обнаружили военнослужащего в коридоре третьего этажа.

В момент задержания американец был пьян. В ходе допроса он заявил, что «не понимает, почему оказался там».

Ранее стало известно, что в США голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри.

