Челябинец лишился машины и денег после звонка из «мебельного магазина»

В Челябинске 60-летний мужчина продал автомобиль и лишился накоплений после звонка из "службы доставки от мебельного магазина. Незадолго до этого местный житель действительно купил мебель, поэтому не заподозрил, что общается с мошенниками. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник: Pchela.News

В полиции мужчина рассказал, что недавно приобрел мебель и оформил доставку. Через некоторое время ему позвонил якобы представитель службы доставки от мебельного магазина и попросил продиктовать код из сообщения для подтверждения заказа. Местный житель так и сделал. После этого ему стали звонить «представители Госуслуг и государственных органов».

— Представляясь экспертами, злоумышленники запугали жертву сообщениями о взломе его учетной записи на интернет-портале, и что теперь в распоряжении мошенников оказались его персональные данные, благодаря которым они смогут оформить кредит и воспользоваться деньгами в преступных целях, — рассказали в полиции.

От мужчины потребовали перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы сохранить сбережения. Челябинец не только выполнил все инструкции мошенников, но и продал свою машину. В результате он перевёл мошенникам более 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что в Челябинске 38-летняя женщина увидела рекламу о дополнительном заработке и перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей, взятых в кредит в банке.