Челябинец лишился машины и денег после звонка из «мебельного магазина»

В полиции мужчина рассказал, что недавно приобрел мебель и оформил доставку. Через некоторое время ему позвонил якобы представитель службы доставки от мебельного магазина и попросил продиктовать код из сообщения для подтверждения заказа. Местный житель так и сделал. После этого ему стали звонить «представители Госуслуг и государственных органов».
— Представляясь экспертами, злоумышленники запугали жертву сообщениями о взломе его учетной записи на интернет-портале, и что теперь в распоряжении мошенников оказались его персональные данные, благодаря которым они смогут оформить кредит и воспользоваться деньгами в преступных целях, — рассказали в полиции.
От мужчины потребовали перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы сохранить сбережения. Челябинец не только выполнил все инструкции мошенников, но и продал свою машину. В результате он перевёл мошенникам более 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали, что в Челябинске 38-летняя женщина увидела рекламу о дополнительном заработке и перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей, взятых в кредит в банке.