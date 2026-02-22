Челябинец лишился машины и денег после звонка из «мебельного магазина»

В полиции мужчина рассказал, что недавно приобрел мебель и оформил доставку. Через некоторое время ему позвонил якобы представитель службы доставки от мебельного магазина и попросил продиктовать код из сообщения для подтверждения заказа. Местный житель так и сделал. После этого ему стали звонить «представители Госуслуг и государственных органов».