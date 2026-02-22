В Петербурге педагога арестовали за сексуальное насилие

Калининский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего школьного учителя Станислава С. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
Задержали его 20 февраля. Тогда же ему предъявили обвинение. На данный момент педагог не трудоустроен. У суда он просил домашнего ареста. Однако по ходатайству следователя его отправили под стражу до 19 апреля. Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.
Отметим, в соцсетях активно обсуждают историю этого педагога. Высказались и те, кто учился у него. Педагогический стаж мужчины составляет 23 года, и из бывших его учеников никто не отзывался о нём как о вероятном педофиле. Многие комментаторы считают, что он стал жертвой оговора.
Напомним, ранее по заявлению двух подростков 22-летнего учителя английского языка Афину обвинили в их совращении. Женщину задержали и поместили в СИЗО, но позже председатель СК Александр Бастрыкин потребовал изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас учитель попала в психиатрическую больницу. В соцсетях посчитали, что подростки обиделись на женщину из-за того, что она ответила отказом на их посягательства, и решили отомстить.