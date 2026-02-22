В Петербурге педагога арестовали за сексуальное насилие

Напомним, ранее по заявлению двух подростков 22-летнего учителя английского языка Афину обвинили в их совращении. Женщину задержали и поместили в СИЗО, но позже председатель СК Александр Бастрыкин потребовал изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас учитель попала в психиатрическую больницу. В соцсетях посчитали, что подростки обиделись на женщину из-за того, что она ответила отказом на их посягательства, и решили отомстить.