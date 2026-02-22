Пропавшего больше двух недель назад учителя ищут в Нижегородской области

Известно, что 5 февраля он ушел из дома на улице Центральной в деревне Квасово и с тех пор не возвращался. Волонтеры уточняют: с 5 по 13 февраля мужчина находился в Городце. Куда направился затем, неизвестно.
В ПСО рассказали, что Владимир Геннадьевич 15 лет работал учителем, его характеризуют как доброго и отзывчивого человека. Также отмечается, что у мужчины есть проблемы с памятью, он может терять сознание.
Рост пропавшего — 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие темно-русые, глаза голубые. На момент исчезновения он был одет в коричневую дубленку, серые вязаные шапку и шарф, темно-вишневый свитер, черные штаны с начесом и темно-синие дутые сапоги.
В организации добавили, что мужчина мог уехать в любой город. Всех, кто видел человека, похожего на Владимира Еремеева, просят сообщить на горячую линию «Волонтера» по телефонам