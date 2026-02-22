Ричмонд
В Башкирии после пожара в доме нашли труп женщины

Женщина погибла, мужчина получил ожоги в результате пожара в Калтасинском районе.

Источник: МЧС РФ

В деревне Калмиябаш по ул. Центральной вчера поздно вечером пожарные МЧС России, объектовой и добровольной пожарной охраны потушили загоревшийся бревенчатый жилой дом.

К сожалению, находившаяся в доме в момент пожара 58-летняя женщина погибла, она обнаружена в ходе тушения в одной из комнат дома, рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Кроме того, при попытке самостоятельно потушить огонь пострадал 28-летний мужчина, сосед. Он получил термический ожог обеих кистей рук, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

«Уважаемые жители и гости республики! — обратились в ведомстве. — Призываем соблюдать правила пожарной безопасности, не включать в одну розетку много мощных электроприборов, не курить в постели, вовремя менять изношенную и старую проводку!».