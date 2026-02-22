Появились новые кадры с места крушения вертолета Robinson в Приамурье

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет принадлежал пилоту, у которого не было права на управление им. Кроме того, он не был официально зарегистрирован и службы аэронавигации не были проинформированы о планирующемся полете.