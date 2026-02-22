Ричмонд
Появились новые кадры с места крушения вертолета Robinson в Приамурье

Следственный комитет РФ обнародовал видео с работой сотрудников профильных служб на месте крушения вертолета в Амурской области.

Источник: Аргументы и факты

С места крушения вертолета Robinson R44 в Амурской области появились новые кадры, их обнародовал Следственный комитет России.

На видео запечатлено, как сотрудники профильных служб работают возле обломков воздушного судна, все происходит с фонариками в темное время суток.

Следком проинформировал, что первоначальные следственные действия на месте падения вертолета завершились. В частности, были изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе телефон, принадлежавший пилоту.

Крушение вертолета произошло в четверг, 19 февраля, в Ромненском районе. На борту находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, — все они погибли. Обломки судна и тела людей обнаружили в лесистой местности.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет принадлежал пилоту, у которого не было права на управление им. Кроме того, он не был официально зарегистрирован и службы аэронавигации не были проинформированы о планирующемся полете.