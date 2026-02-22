Новосибирцы вызвали спасателей из-за запертого в машине хомяка

Необычная заявка поступила ночью 22 февраля новосибирским спасателям. Их вызвали на одну из заправок на улице Ватутина, где якобы в машине был заперт ребенок. Но на самом деле горожане вызвали спасателей, чтобы вызволить из запертого авто хомяка. Об этом сообщили в пресс-службе службе спасателей МАСС.
Все началось со звонка от обеспокоенных новосибирцев. Они заявили, что в машине у них остались ключи, они не могут попасть внутрь, а в авто находятся документы и хомяк. Заявителям рекомендовали вызвать частника.
А потом в службу позвонил таксист. Он заявил, что ему сказали о заблокированном в машине ребенке и попросили вызвать спасателей.
— Видимо, первый заявитель, узнав стоимость услуг частников, решил позвонить с другого номера и с другой информацией. Только он не учел, переигрывая сценарий ситуации, что авто осталось тем же, а данные о вызовах находятся в одной базе, — добавили в пресс-службе.
У таксиста уточнили, видел ли он ребенка своими глазами, или он просто передал слова заявителя. Шофер ответил, что точно видел. Тогда ему напомнили об административной ответственности за ложный вызов. На что тот начал выдавать агрессивные комментарии о спасателях.
В это же время оперативный дежурный связался с первым заявителем и попросил прояснить ситуацию по поводу ребенка.
— Девушка, стоявшая у закрытого автомобиля, подтвердила: «Да, в машине находится хомяк, но он же ребенок», — добавили в пресс-службе.