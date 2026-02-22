Нашли телефон пилота: раскрыты подробности крушения вертолета в Приамурье

Поиски частного вертолета, исчезнувшего с радаров вечером 19 февраля в Амурской области, завершились 22 февраля. В ходе первоначальных следственных действий на месте падения Robinson R44 был обнаружен и изъят телефон, принадлежавший пилоту.
Вертолет потерпел крушение 19 февраля.
Вертолет вылетел с деляны, расположенной примерно в 130 километрах от села Амаранка, около 20:00 19 февраля. В качестве конечной точки маршрута рассматривались две версии — село Ромны либо Амаранка. Однако в расчетное время воздушное судно не прибыло.
В главном управлении МЧС по Амурской области 20 февраля официально сообщили о пропаже вертолета Robinson R44. К поискам привлекли группировку из 42 спасателей и 14 единиц техники, включая снегоходы, беспилотники и авиацию. Район работ определили по последним отметкам радаров. Спасатели до позднего вечера обследовали труднопроходимую тайгу, однако результатов это не дало, и поиски перенесли на утро.
21 февраля в ходе поисково-спасательной операции было обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них находились пилот и две женщины — следователь Следственного комитета и сотрудница полиции. По данным СК РФ, они возвращались с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, Росавиация классифицировала случившееся как катастрофу.
Власти Амурской области выразили соболезнования родным и близким погибших, а в Ромненском районе объявлен трехдневный траур.
Следователи нашли телефон пилота.
В Следственном комитете РФ сообщили о завершении первоначальных следственных действий на месте падения Robinson R44 в Амурской области. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе телефон, принадлежавший пилоту.
Отмечается, что назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, проводятся допросы потерпевших и свидетелей, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Версии крушения вертолета в Приамурье.
Как сообщил местный житель Дмитрий, причиной крушения вертолета в Амурской области могла стать техническая неисправность двигателя. По его словам, именно эта версия обсуждается жителями региона.
Он отметил, что подобные инциденты с вертолетами данного типа происходили и ранее и нередко были связаны с ненадлежащим техническим обслуживанием.
Между тем ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных и официально рассматриваемых версий крушения называются нарушение правил пилотирования, а также техническая неисправность воздушного судна.
Кроме того, ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет принадлежал погибшему пилоту, который не имел права управления данным воздушным судном. Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, полет выполнялся без уведомления органов аэронавигации, а сам вертолет не прошел необходимую регистрацию, в связи с чем на нем отсутствовали присвоенные регистрационные знаки.