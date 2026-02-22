Нашли телефон пилота: раскрыты подробности крушения вертолета в Приамурье

Кроме того, ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет принадлежал погибшему пилоту, который не имел права управления данным воздушным судном. Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, полет выполнялся без уведомления органов аэронавигации, а сам вертолет не прошел необходимую регистрацию, в связи с чем на нем отсутствовали присвоенные регистрационные знаки.