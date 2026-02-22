Ричмонд
На улице Петербурга нашли мальчика с окровавленным лицом и в одной тапочке

Прохожая встретила на улице в Петербурге полубосого ребенка в крови.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства, при которых 9-летний мальчик попал в больницу с ушибами, переломами челюсти и позвонка. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Обнаружила ребенка поздно вечером 18 февраля на Невском проспекте прохожая. Мальчик был в одной тапочке, а лицо его было в крови. Он рассказал, что сбежал из дома. Мальчик жаловался на боли в области челюсти. По словам ребенка, он экстремально покинув квартиру на третьем этаже.

Девушка отвела ребенка в тепло, где ему отыскали обувь. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме ушибов и ссадин, предварительно, ему диагностировали сотрясение мозга, компрессионный перелом позвонка и перелом челюсти. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Полицейские Невского района выяснили, что ребёнок живёт с матерью. В семье также есть другие дети. На учёте мать пострадавшего не состоит.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь.