Инспекторы ГАИ со стрельбой останавливали угнанную фуру под Минском

По информации ведомства, к сотрудникам ГАИ обратился неравнодушный гражданин, который рассказал, что по трассе М-4 Минск — Могилев едет грузовик Iveco, а его водитель, предположительно, нетрезв.
Инспекторы незамедлительно выбыли на место и нашли эту машину, но сигналы об остановке ее водитель проигнорировал и продолжил движение, увеличив скорость.
«Остановить фуру удалось с использованием табельного оружия и применением системы принудительной остановки», — сказали в МВД.
Выяснилось, что за рулем был 44-летний житель Светлогорского района, медосвидетельствование показало у него 2,4 промилле алкоголя. Ранее гражданин был лишен права за нетрезвое вождение.
В отношении мужчины было составлено 6 протоколов, сейчас он находится в ИВС. Также в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за угон.