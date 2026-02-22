Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы ГАИ со стрельбой останавливали угнанную фуру под Минском

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и спецсредства, чтобы остановить под Минском угнанную фуру, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По информации ведомства, к сотрудникам ГАИ обратился неравнодушный гражданин, который рассказал, что по трассе М-4 Минск — Могилев едет грузовик Iveco, а его водитель, предположительно, нетрезв.

Инспекторы незамедлительно выбыли на место и нашли эту машину, но сигналы об остановке ее водитель проигнорировал и продолжил движение, увеличив скорость.

«Остановить фуру удалось с использованием табельного оружия и применением системы принудительной остановки», — сказали в МВД.

Выяснилось, что за рулем был 44-летний житель Светлогорского района, медосвидетельствование показало у него 2,4 промилле алкоголя. Ранее гражданин был лишен права за нетрезвое вождение.

В отношении мужчины было составлено 6 протоколов, сейчас он находится в ИВС. Также в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за угон.