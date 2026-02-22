Более 30 фур застряли на трассе из-за снега

По информации ведомства, в области Улытау после резкого ухудшения погоды личный состав роты патрульной полиции был переведен на усиленный режим несения службы. Осадки в виде дождя со снегом осложнили дорожную обстановку.
На одном из участков автодороги остановились более 30 грузовых автомобилей. Полицейские обеспечили безопасность на месте и организовали для водителей горячее питание и чай.
В области Абай также зафиксировано ухудшение погодных условий. В связи с гололедом было введено ограничение движения на республиканской трассе Омбы — Майкапшагай. Для регулирования транспортного потока и предотвращения заторов принято решение о разовом открытии дороги.
Под сопровождением полиции 169 автомобилей, в том числе 24 грузовых, были организованно выведены и доставлены на территорию Копектинского района.
Кроме того, сотрудники полиции провели с водителями профилактические беседы, напомнив о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, безопасной дистанции и алгоритмах действий в чрезвычайных ситуациях.
Как отметили в ведомстве, ситуация на автодорогах находится под постоянным контролем полиции.