В Сочи автомобилист перевернулся во время полицейской погони

Водитель был пьян и серьезно не пострадал.

Источник: Югополис

В Сочи инспекторы ДПС устроили погоню за подозрительным автомобилем. На приказ остановиться водитель не отреагировал и решил скрыться, прибавив скорость. Но на повороте не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась.

Водителем оказался 32-летний мужчина. Он серьезно не пострадал. Во время освидетельствования выяснилось, что он был пьян.

В отношении задержанного составили три административных протокола: за пьяное вождение, за неподчинение стражам порядка и за отсутствие страховки. Ему грозят штрафы.

А автомобиль увезли на штрафстоянку, сообщили в полиции Сочи.