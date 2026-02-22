СК возбудил уголовное дело по факту травмирования мальчика на тюбинге

Следственный комитет в очередной раз призвал строго соблюдать меры предосторожности при катании на тюбинге. Так, съезжать можно только со специально подготовленных горок, где нет деревьев, столбов и водоемов, нужно использовать шлем и налокотники, а также не отпускать детей кататься без присмотра.