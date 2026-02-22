Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования мальчика на тюбинге

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Узденский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту травмирования мальчика, который катался на тюбинге, сообщили в воскресенье в СК.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Накануне в деревне Подсацкие Узденского района 9-летний ребенок получил тяжелые травмы при катании на тюбинге, когда съезжал с горки в лесополосе рядом с дачей.

«В момент съезда мальчик столкнулся с задним колесом почтового автомобиля УАЗ, который проезжал по дороге», — сообщили в комитете.

Там отметили, что на место выбывала следственно-оперативная группа, следователи и эксперты зафиксировали следовую картину.

«Установлено, что спуск не был оборудован для зимних развлечений», — отметили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения).

Следственный комитет в очередной раз призвал строго соблюдать меры предосторожности при катании на тюбинге. Так, съезжать можно только со специально подготовленных горок, где нет деревьев, столбов и водоемов, нужно использовать шлем и налокотники, а также не отпускать детей кататься без присмотра.