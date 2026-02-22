ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 200 БПЛА за сутки

«В Борисовском округе по поселку Борисовка, селам Березовка и Грузское, хуторам Красиво и Никольский совершены атаки 9 беспилотников, 2 из которых сбиты. В хуторе Никольский от удара FPV-дрона по “Газели” ранен мужчина. В тяжелом состоянии он госпитализирован в областную клиническую больницу. В районе хутора Красиво в результате атаки дрона на автомобиль ранены мужчина и трехлетняя девочка», — написали там, добавив, что пострадавшие в хуторе Красиво находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Белгорода.
В оперштабе отметили, что в Борисовском округе в больницу обратился мужчина, пострадавший в результате детонации БПЛА 20 февраля, он отпущен на амбулаторное лечение. Также повреждены два микроавтобуса. По Белгороду ВСУ выпустили 1 беспилотник, повреждено остекление коммерческого объекта, по Белгородскому округу — 2 боеприпаса и 31 беспилотник, повреждены газовая труба и забор частного дома. Волоконовский округ ВСУ атаковали с помощью 10 БПЛА, поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей хутора Екатериновка временно остается без электроэнергии, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.
По Валуйскому округу ВУС выпустили 20 беспилотников, в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждены 4 квартиры многоквартирного дома и коммерческий объект. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 11 боеприпасов и 32 БПЛА, в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель, продолжает стационарное лечение в городской больнице № 2 Белгорода. По информации оперштаба, при ударе FPV-дрона по автомобилю ранены мужчина и женщина, пострадавшие госпитализированы. Также повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, семь частных домов, коммерческий объект и оборудование другого коммерческого объекта.
Яковлевский, Чернянский, Старооскольский, Прохоровский, Красногвардейский, Ивнянский округа атакованы с помощью 20 БПЛА, последствий нет. По Корочанскому округу ВСУ выпустили три беспилотника, повреждены линия электропередачи и инфраструктурный объект. По Краснояружскому округу ВСУ выпустили 45 БПЛА, повреждены 2 грузовых автомобиля, по Ракитянскому округу — 1 беспилотник, повреждена газовая труба на территории дома.
Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью 30 БПЛА. За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший 20 февраля. У него диагностировали минно-взрывную травму и раны мягких тканей лица, лечение продолжает амбулаторно. Также повреждены линия электропередачи, три квартиры многоквартирного дома, частный дом и объект инфраструктуры.