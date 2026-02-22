Ричмонд
После ДТП, где погиб 14-летний подросток, в Севастополе возбуждено дело

ДТП произошло вечером 21 февраля на Лабораторном шоссе.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские в Севастополе возбудили уголовное дело по факту аварии, где погиб 14-летний мальчик и пострадал 16-летний подросток, сообщает пресс-службе УМВД по городу.

Известно, что 35-летний водитель Honda превысил скорость и потерял контроль над управлением. Машину вынесло на правую сторону, где и врезалась в припаркованный мопед и пешеходов.

В итоге 14-летний пострадавший погиб на месте до приезда скорой. 16-летнего — госпитализировали. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, пенсионерка погибла под колесами авто на трассе «Новороссийск — Керчь». Авария произошла утром 20 февраля на границе с Анапой.