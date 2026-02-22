Житель Воронежа всю ночь провёл в застрявшем лифте новостройки

Молодой человек около семи часов провёл в застрявшем лифте дома № 6 на улице Пескова в Воронеже. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 20 февраля. Об этом горожанин рассказал в социальных сетях.
По словам парня, аварийная кнопка вызова диспетчера не работала, мобильной связи также не было, поэтому он никак не мог обратиться за помощью.
В ту ночь в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. Отбой был объявлен лишь в 5:48.
"Со слов обслуживающей организации, в периоды глушения мобильной сети аварийная связь может не функционировать, — написал молодой человек.
Горожанин пробыл в лифте как минимум с 1:00 до 7:00. Он заявил, что уже направил обращение в надзорные органы.