Житель Воронежа всю ночь провёл в застрявшем лифте новостройки

Аварийная кнопка вызова диспетчера не работала, мобильной связи также не было.

Источник: АиФ Воронеж

Молодой человек около семи часов провёл в застрявшем лифте дома № 6 на улице Пескова в Воронеже. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 20 февраля. Об этом горожанин рассказал в социальных сетях.

По словам парня, аварийная кнопка вызова диспетчера не работала, мобильной связи также не было, поэтому он никак не мог обратиться за помощью.

В ту ночь в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. Отбой был объявлен лишь в 5:48.

"Со слов обслуживающей организации, в периоды глушения мобильной сети аварийная связь может не функционировать, — написал молодой человек.

Горожанин пробыл в лифте как минимум с 1:00 до 7:00. Он заявил, что уже направил обращение в надзорные органы.

