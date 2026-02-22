Ричмонд
Ущерб в 20 миллионов: квартирных воров задержали в Карагандинской области

Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при поддержке бойцов спецподразделения «Арлан» пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся квартирными кражами, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

В ходе целенаправленных оперативных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте 35−39 лет, действовавшие по отработанной преступной схеме, пишет МВД.

«По данным следствия, в начале года злоумышленники, отжав металлическую решетку и повредив пластиковое окно, проникли в квартиру по улице Лободы. Их добычей стали ювелирные изделия с бриллиантами, норковая шуба и ноутбук. Общий ущерб превысил 20 миллионов тенге. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания», — говорится в публикации.

Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории региона.

Ранее алматинские полицейские раскрыли кражи, совершенные в момент оказания помощи.