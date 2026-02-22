Ущерб в 20 миллионов: квартирных воров задержали в Карагандинской области

«По данным следствия, в начале года злоумышленники, отжав металлическую решетку и повредив пластиковое окно, проникли в квартиру по улице Лободы. Их добычей стали ювелирные изделия с бриллиантами, норковая шуба и ноутбук. Общий ущерб превысил 20 миллионов тенге. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания», — говорится в публикации.