Ущерб в 20 миллионов: квартирных воров задержали в Карагандинской области

В ходе целенаправленных оперативных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте 35−39 лет, действовавшие по отработанной преступной схеме, пишет МВД.
«По данным следствия, в начале года злоумышленники, отжав металлическую решетку и повредив пластиковое окно, проникли в квартиру по улице Лободы. Их добычей стали ювелирные изделия с бриллиантами, норковая шуба и ноутбук. Общий ущерб превысил 20 миллионов тенге. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания», — говорится в публикации.
Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории региона.
Ранее алматинские полицейские раскрыли кражи, совершенные в момент оказания помощи.