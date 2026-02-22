Двух подозреваемых в разбойном нападении на кладбище арестовали в Новосибирской области

Преступление было совершено ранним утром 16 февраля 2026 года. По версии следствия, жители Куйбышева, Даниил К. и Семен К., около четырех часов ночи напали на мужчину в районе кладбища, угрожая ему ножом. Применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, злоумышленники похитили у потерпевшего 7 тысяч рублей.