Водитель микроавтобуса влетел в стоящую автоцистерну на севере Волгограда

Пассажирка микроавтобуса пострадала в аварии, которая случилась 21 февраля на севере Волгограда. Водитель «Ирито Боксер» влетел в стоящую автоцистерну «МАН» на Спартановке. ДТП в Тракторозаводском районе попало на видео камер наблюдения. По предварительным данным, 34-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, сообщили в ГУ МВД по региону.