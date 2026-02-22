Ричмонд
Водитель микроавтобуса влетел в стоящую автоцистерну на севере Волгограда

В ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Пассажирка микроавтобуса пострадала в аварии, которая случилась 21 февраля на севере Волгограда. Водитель «Ирито Боксер» влетел в стоящую автоцистерну «МАН» на Спартановке. ДТП в Тракторозаводском районе попало на видео камер наблюдения. По предварительным данным, 34-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, сообщили в ГУ МВД по региону.

— 34-летний водитель «Ирито Боксер» напротив дома № 27а на улице Николая Отрады не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль «МАН», — рассказали в полиции.

Пострадавшую в ДТП пассажирку микроавтобуса с места аварии увезли в больницу.