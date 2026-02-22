Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек

БЕЛГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников два округа Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В районе хутора Церковный Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. В результате атаки БПЛА также поврежден фасад одного из сооружений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше