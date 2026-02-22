В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек

«В Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В районе хутора Церковный Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.
Губернатор отметил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. В результате атаки БПЛА также поврежден фасад одного из сооружений.