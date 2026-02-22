Задержана предполагаемая исполнительница теракта во Львове

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе произошел теракт, погибла женщина-полицейский. Как сообщила Львовская областная прокуратура в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в 00:30 в полицию сообщили о проникновении в магазин. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв. Начато досудебное расследование по факту террористического акта, причинившего тяжкие последствия (часть 2 статьи 258 УК Украины).