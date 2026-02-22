Ричмонд
Жёсткое ДТП сковало федеральную трассу Р-243 в Пермском крае

Пробки, образовавшиеся из-за жёсткого ДТП в Кунгурском округе, сковали федеральную трассу Р-243 в Пермском крае, сообщили читатели сайту perm.aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла днём 22 февраля на дороге возле посёлка Шадейка. Как рассказали очевидцы сайту perm.aif.ru, столкнулись легковушка и внедорожник.

Пострадал ли кто-то в результате ДТП пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники автоинспекции.

Согласно сервису Яндекс. Карты, на трассе образовались 10-балльные пробки.

«Образовалась жуткая пробка из фур и легковых машин до места ДТП», — рассказали свидетели сайту perm.aif.ru.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в полицию, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.