Дворник в драке напал с ножом на мужчину в Красногвардейском районе Петербурга

Драка с поножовщиной произошла в половине пятого утра 21 февраля. В полицию Красногвардейского района сообщили, что у магазина продуктов в доме 4 по улице Евгения Шварца схлестнулись четверо человек, у одного из них — ножевое ранение. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Что было дальше, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.