Дворник в драке напал с ножом на мужчину в Красногвардейском районе Петербурга

Драка с поножовщиной произошла в половине пятого утра 21 февраля. В полицию Красногвардейского района сообщили, что у магазина продуктов в доме 4 по улице Евгения Шварца схлестнулись четверо человек, у одного из них — ножевое ранение. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Что было дальше, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 13:43 того же дня сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний дворник Красногвардейского района. Его задержали по месту жительства — в доме 16 по проспекту Маршака, — рассказали в полиции.
К слову, дворник оказался ранее судимым. Возбуждено уголовное дело по п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением оружия).