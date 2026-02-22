Полиция Сочи расследует жестокое обращение с собакой в Хостинском районе

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено, как неизвестный мужчина избивает животное. По данному факту в УВД по городу Сочи инициировано проведение проверки, по результату которой действиям мужчины будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе ведомства.