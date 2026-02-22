Ричмонд
Средства ПВО сбили за сутки 326 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, пять управляемых авиационных бомб и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 670 самолетов, 283 вертолета, 116 263 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 814 танков и других боевых бронированных машин, 1 670 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 421 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 005 единиц специальной военной автомобильной техники.

