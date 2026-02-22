Ричмонд
Пожар в Пермском крае унес жизнь ребенка и взрослого

Трагедия произошла в поселке Затон Соликамского района.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

21 февраля в поселке Затон Соликамского района Пермского края произошла страшная трагедия. В результате сильного пожара полностью сгорел жилой дом общей площадью около 200 квадратных метров.

— В огне погибли два человека, среди них оказался несовершеннолетний ребенок, — сообщили журналистам «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Причины происшествия пока остаются неизвестными, однако специалисты МЧС ведут расследование обстоятельств случившегося, свою проверку проводят и следователи.

В связи со случившимся сотрудники МЧС напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

— регулярно проверяйте состояние электропроводки и отопительных приборов;

— обязательно устанавливайте металлические предтопочные листы перед открытыми очагами отопления;

— категорически запрещается курить внутри помещений.