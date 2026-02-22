В Минске подросток обгорел на собственной кухне из-за газовой плиты

В пятницу, 20 февраля, примерно в 19.35 в МЧС поступила информация о госпитализации с ожогами подростка 2011 года рождения. Выяснилось, что на несовершеннолетнем загорелась одежда в момент приготовления еды на газовой плите в квартире дома, расположенного на проспекте Рокоссовского.