В Минске подросток обгорел на собственной кухне из-за газовой плиты

В Минске одежда загорелась на подростке, когда он готовил еду.

Источник: Комсомольская правда

В Минске подросток обгорел на собственной кухне из-за газовой плиты. Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу, 20 февраля, примерно в 19.35 в МЧС поступила информация о госпитализации с ожогами подростка 2011 года рождения. Выяснилось, что на несовершеннолетнем загорелась одежда в момент приготовления еды на газовой плите в квартире дома, расположенного на проспекте Рокоссовского.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара является нарушение правил эксплуатации газовых приборов и агрегатов.