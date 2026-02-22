Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком избиении школьника в Волгограде

Видео этого происшествия широко разошлось по Сети. В феврале группа волгоградских подростков среди бела дня избила школьника руками и ногами во дворе многоэтажки. Так 17-летний и 18-летний парни «защищали честь» девушки. Она-то и снимала видео, заставляя «обидчика» встать на колени и унижая. Напали толпой. Били двое.