В Самаре водитель попал под колеса собственной легковушки

В Октябрьском районе Самары произошла авария вечером в субботу, 21 февраля. На улице Ново-Садовой 23-летний водитель врезался в стоящий автомобиль, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— Авария произошла возле дома № 255 на улице Ново-Садовой. 23-летний водитель «Renault» двигался в направлении улицы Гастелло. Во время движения мужчина врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ 21101». Отечественная легковушка стояла без аварийных знаков, — отметили в сообщении.
По инерции легковушку отбросило на 19-летнего владельца, который стоял перед ней. Пострадавшему рекомендовали амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.