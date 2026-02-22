Ричмонд
Поиски идут уже 10 дней: в Азовском море ищут двух пропавших рыбаков

В Крыму 10 дней ищут двух пропавших в Азовском море рыбаков.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Крыму ищут двух рыбаков, пропавших в Азовском море, поиски ведутся уже 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, поиски начались вечером 12 февраля, когда двое мужчин не вернулись с рыбалки. Они вышли в море в районе Насырской бухты — месте под Щелкино, уединенном и малоизвестном туристам. Машину оставили на берегу, взяли снасти и сели в лодку. Когда их ялик отплывал от берега, погода резко поменялась — начинало штормить.

В настоящее время поиски рыбаков продолжаются. Спасатели обследовали 682 километра береговой линии и 1314 квадратных метров акватории Азовского моря. Всего к операции привлекли 105 человек и девять единиц техники, в том числе четыре плавсредства.