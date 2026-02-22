Поиски идут уже 10 дней: в Азовском море ищут двух пропавших рыбаков

Как сообщалось ранее, поиски начались вечером 12 февраля, когда двое мужчин не вернулись с рыбалки. Они вышли в море в районе Насырской бухты — месте под Щелкино, уединенном и малоизвестном туристам. Машину оставили на берегу, взяли снасти и сели в лодку. Когда их ялик отплывал от берега, погода резко поменялась — начинало штормить.